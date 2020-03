Stat: nessuna interruzione ai trasporti, bus disinfettati ogni giorno

CASALE - Il Gruppo Stat garantirà regolarmente i suoi servizi di trasporto pubblico delle persone anche dopo le disposizioni adottate per contenere il coronavirus. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato Paolo Pia: «I nostri uffici nelle sedi di Casale e Genova e le nostre agenzie di viaggi nelle sedi di Casale, Valenza, Vercelli, Asti e Genova, sono aperte nei normali orari per dare assistenza ai propri clienti. Nel rispetto delle direttive ministeriali, ogni autobus è stato ed è costantemente sottoposto ad interventi di sanificazione straordinaria nonché di disinfezione giornaliera. Questa mattina nelle agenzie viaggi di Casale, Genova e Valenza il nostro personale si è prodigato per gestire le criticità delle partenze dei nostri clienti alla luce delle prime interpretazioni del Decreto su menzionato. Un ringraziamento sincero va alle donne e agli uomini del nostro gruppo presenti, disponibili sempre e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Passerà la tempesta e saremo pronti per tornare a viaggiare, in Italia, in Europa e nel Mondo».