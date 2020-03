Barricato in casa, getta oggetti dalla finestra

ALESSANDRIA - Mattinata movimentata in spalto Gamondio: i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione che una persona, barricata in casa, stava lanciando oggetti dalla finestra. Con il supporto di Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Municipale, i militari prima sono riusciti a proteggere i passanti e a regolamentare il passaggio delle auto, e poi sono riusciti ad entrare nell'abitazione della persona, che è stata trasportata in ospedale.