"Coronavirus": tre ovadesi positivi al tampone

OVADA - Sono tre i cittadini ovadesi che, dall'inizio dell'emergenza "coronavirus" ad oggi, sono risultati positivi al tampone. A comunicarlo è il Comune che, in una nota, specifica che dei tre casi di COVID-19 uno è ormai guarito, uno resta ospedalizzato e il terzo è in via di guarigione. A tal proposito il sindaco Paolo Lantero ribadisce che «è assolutamente importante restare a casa e rispettare le indicazioni del DPCM. Un appello ai giovani: no agli assembramenti, nessuno è invincibile in questa battaglia e dobbiamo avere rispetto per i soggetti più deboli».