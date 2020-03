Al 'Galliano' quattro pazienti positivi al Covid 19

ACQUI TERME - Dopo che per qualche il numero dei contagiati da Covid-19 ricoverati all'ospedale 'Galliano' di Acqui era rimasto invariato, con una nota ufficiale comparsa sul portale del Comune l'amministrazione fa sapere che da questa mattina si registrano 4 nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus in questo momento ricoverati nella struttura ospedaliera. Al momento non si hanno ulteriori informazioni. Seguiranno aggiornamenti.