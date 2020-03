Posso fare sport all'aperto?

È possibile correre al parco, quello vicino a casa. Le attività motorie all’aperto sono ammesse, purché sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro. Quindi non ci si può allenare in gruppo o in coppia ravvicinata. La vicinanza è consentita solo tra persone che abitano nella stessa casa.

Gli agonisti possono comunque allenarsi, ma solo in preparazione di eventi internazionali (quelli nazionali sono sospesi) sotto controllo del proprio medico per evitare il rischio di contagio. Gli amatori, seppur tesserati, rientrano nella categoria dello sport per passione, quindi: allenamenti con vincoli della distanza e possibilmente non particolarmente intensi che possano provocare infortuni o richiedere cure mediche (con l’intervento di sanitari, adesso impegnati altrove). Vige sempre la regola non scritta del buon senso.