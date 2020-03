Cani e gatti sono a rischio?

È stato dichiarato dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che il coronavirus Covid 19 si trasmette unicamente da uomo a uomo e non vi sono prove tangibili della trasmissibilità della malattia da parte degli animali da compagnia.

Il Governo ha emanato il nuovo decreto con misure e norme più restrittive per il contenimento dell’epidemia, valide su tutto il territorio nazionale: è bene sottolineare che non sono al momento presenti restrizioni riguardanti gli animali da affezione.In caso, comunque, vengano svolte attività di volontariato con gli animali è consigliabile rivolgersi direttamente alla propria associazione o canile/gattile di riferimento per confrontarsi sulla gestione degli spostamenti giustificati da indispensabili esigenze di alimentazione, cura e accudimento.

