Confcommercio: "Se chiudete, ditelo al Comune"

ALESSANDRIA - Ascom Confcommercio Alessandria consiglia "a tutte le imprese che in queste ore hanno deciso di chiudere il proprio esercizio - si legge in una nota ufficiale - di inviare una Pec al Comune nel quale è ubicata la propria attività, per comunicarne la chiusura, in modo che sia certificato e certificabile, anche in futuro e anche per l'eventuale adesione a misure di sostegno che saranno emanate, il periodo di sospensione dell'attività".

Per il Comune di Alessandria, l'indirizzo a cui inviare la comunicazione via pec è suap@comunedialessandria.it.