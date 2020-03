Posso andare a messa?

No, non si può andare a messa, perché sono sospese tutte le celebrazioni pubbliche, dai battesimi ai funerali, passando per i matrimoni, le comunioni e le cresime. Sono sopesi anche i rosari, le adorazioni eucaristiche, la via crucis e liturgie varie.

Le chiese possono restare aperte solo per la preghiera individuale, ma i presenti devono mantenere tra loro una distanza di almeno un metro.

Ricordiamo che erano già stato vietati lo scambio di pace e la ricezione della Comunione sulla mano. Ed era stato deciso lo svuotamento delle acquasantiere.

Molte sacerdoti si stanno attrezzando, o lo hanno già fatto, per trasmettere la messa via internet, ad esempio in diretta Facebook. La domenica alle 11, messa in diretta su Radio Voce Spazio 93.8 fm: ma è una consuetudine, indipendente dall'emergenza dettata dal coronavirus.

