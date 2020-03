Posso andare dal dentista? Sì ma si raccomanda solo per le urgenze

Si può andare dal dentista in questo periodo di limitazioni agli spostamenti per contrastare il coronavirus? La risposta è sì, perchè le prestazioni odontoiatriche sono di fatto prestazioni mediche.

Tuttavia, mentre alcuni studi hanno già scelto prudenzialmente di chiudere per questo periodo, la linea che la Società Italiana di Parondontolgia e Implantologia ha diffuso è una raccomandazione che si vada dal dentista solo per "necessità non rinviabili".

«Lo scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza da parte di tutti è indispensabile per arginare i contagi e il nostro primo obiettivo è la sicurezza dei pazienti – spiega in una nota diffusa oggi Luca Landi, presidente Sidp – Dal momento che la saliva è uno dei veicoli principali di contaminazione e diffusione del virus, sia per inalazione, ingestione o contatto diretto con le goccioline, sia per contatto mucoso con saliva che si trovi su mani, oggetti e superfici rimasti a contatto col virus fino ai 9 giorni precedenti, riteniamo essenziale - prosegue - limitare l’accesso alle cure odontoiatriche ai soli pazienti che presentino necessità urgenti, differendo per la durata del regime di emergenza sanitaria, le terapie ordinarie».

Perciò, tornando alla domanda iniziale: dal dentista sì per dolori acuti, per un ascesso, per un trauma o un incidente. Per lo sbiancamento dei denti no, l'appuntamento sarebbe da rimandare.