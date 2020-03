Posso fare la spesa? Sì ma con limitazioni

La spesa, sia di alimenti che di altri generi, al supermercato come nei negozi, si può fare anche in questo periodo di limitazioni dovute all'emergenza coronavirus. Prioritariamente si dovrebbe poter rimanere nel comune di residenza/domicilio ma comunque, vista la morfologia della provincia che rende questa raccomandazione talvolta impossibile da rispettare, con molti paesi di piccole dimensioni, è imposto di limitare al minimo gli spostamenti, in particolare se è necessario uscire dal territorio di riferimento. Deve trattarsi però, e qui le disposizioni sono ambigue, di un acquisto di natura "essenziale".

In ogni negozio, la linea imposta prevede di mantenere sempre, in ogni caso, la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È consigliato evitare le ore di punta.

Durante gli spostamenti, anche i più brevi, potrà essere chiesto di produrre l'autodichiarazione, che può pure essere compilata al momento del bisogno su un foglio semplice ricopiando uno dei prestampati che si trovano su internet.

Attenzione, c'è spesa e spesa: se siete celiaci e nel negozio del paese non ci sono prodotti per voi potete andare nel più vicino ma non ci si può spostare per acquistare beni "non essenziali", quindi rimanete nel vostro comune, o meglio nella vostra abitazione, invece di andare a comprare quel paio di scarpe scontate a 10 km da casa...