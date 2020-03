Posso trovarmi con gli amici a giocare a carte?

In base alle disposizioni contenute nel provvedimento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo stato attuale, sono sospese tutte le attività dei centri di aggregazione compresi centri sociali e centri ricreativi per giovani e anziani, oltre a sale da gioco, scommesse e bingo. Nei luoghi elencati, quindi, anche la quotidiana 'mano' a carte con gli amici deve essere necessariamente rimandata a tempi migliori.

Caso particolare quello dei bar, che possono rimanere aperti dalle 6 alle 18. Se il locale che siamo soliti frequentare non è particolarmente affollato (mantenerlo tale è responsabilità del gestore), in linea teorica, fino alle 18 è possibile sedersi ad un tavolo rispettando però alcune importanti regole: evitare di riunirsi in più di due, massimo tre persone, mantenere la distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro (il tavolo, quindi, deve essere sufficientemente spazioso), pulirsi correttamente le mani prima e dopo la partita evitando di toccarsi gli occhi e la bocca. Le stesse condizioni devono mantenersi anche nel caso di una partita a carte all'aperto (vedi parchi o giardini).

