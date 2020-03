Alessandria, incidente all'incrocio: nessun ferito

ALESSANDRIA - Scontro tra due auto, nella tarda mattinata di oggi, in strada Cerca, ad Alessandria. Al bivio per Valle San Bartolomeo e Pietra Marazzi, una Panda e una Suzuki si sono scontrate. I passeggeri delle vetture non hanno riportato ferite nonostante il forte impatto. Sul luogo una pattuglia della Municipale di Alessandria. Foto Monica Gasparini.