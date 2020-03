A Casale niente mercato fino al 25 marzo

CASALE - In seguito ai sopralluoghi mirati a verificare le eventuali modalità di svolgimento del mercato bisettimanale (già annullato quello di domani), si è deciso di sospenderlo fino al 25 marzo incluso nel rispetto delle disposizioni valide su tutto il territorio nazionale a contrasto del coronavirus.

Inizialmente si pensava di riuscire ad adottare misure per permettere ai soli banchi alimentari di confermare la loro presenza per le canoniche due volte a settimana ma gli approfondimenti hanno dato esito negativo. Non si svolgeranno di certo, oltre all'appuntamento di domani, ulteriori tre mercati: martedì 17, venerdì 20 e martedì 24 marzo. Poi si vedrà.