A Valenza spesa e medicine a domicilio di chi non può uscire

VALENZA - A Valenza è stata disposta, a causa dell’emergenza coronavirus, l’apertura del Centro Operativo Comunale (Coc) di Protezione civile con la possibilità di poter disporre la consegna di medicine e cibo a chi è in difficoltà.

Operativo dal 10 marzo, il Coc assicura attraverso il coordinamento dell’Organizzazione Europea dei Volontari di Protezione Civile, con l’apporto della Croce Rossa Italiana di Valenza e dei volontari delle associazioni cittadine, servizi di assistenza a domicilio soprattutto per le per le persone in quarantena domiciliare e per le fasce più deboli della popolazione: anziani e persone sole impossibilitate a muoversi o in situazioni di salute a rischio.

Al numero di emergenza 0131 947111 attivo presso il comando di polizia locale dalle 8 alle 19 nei giorni di servizio o scrivendo alla casella di posta elettronica comuneamico@comune.valenza.al.it i cittadini che non possono uscire di casa potranno usufruire del servizio a domicilio ordinando approvvigionamento di cibo e i farmaci per curarsi.