Consegne a domicilio, ecco dove è prevista

Comuni, associazioni e commercianti si stanno attivando per aiutare chi è costretto a rimanere a casa, soprattutto anziani. Sono nati anche gruppi spontanei di volontari, come a Gavi.

Novi Ligure è stato il primo centro a dotarsi di un servizio di consegna a domicilio di cibo e farmaci. Il servizio è rivolto agli over 65, disabili o invalidi che vivono da soli e non hanno supporto familiare. Per richiederlo bisogna chiamare lo 0143 334311, prenotando la spesa di prodotti di prima necessità una volta alla settimana.

A Pozzolo Formigaro il sindaco Domenico Miloscio ha attivato la protezione civile per portare farmaci e alimenti agli over 65 soli o in difficoltà. Telefonando allo 0143 417054 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12) è possibile prenotare la spesa nei negozi del paese. Un incaricato passerà a casa il lunedì e il venerdì per consegnare la spesa e ricevere il pagamento.

A Gavi un gruppo di giovani volontari – Carlo, Elisa, Enrico, Fabiola, Giulio – ha attivato un numero telefonico (345 9736547) dedicato a chi ha bisogno di una mano nelle piccole commissioni giornaliere, ad esempio recuperare farmaci, ricette mediche e beni di prima necessità, e non può uscire di casa perché esposto ai rischi del virus per ragioni di età o salute.

Ad Arquata Scrivia il Comune e il consorzio Le Botteghe hanno organizzato un servizio per persone con più di 65 anni che vivono sole: potranno farsi portare a casa la spesa e i farmaci gratuitamente. Per le richieste sono attivi i numeri 347 4079866 o 338 3646423 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11). La consegna avverrà il giorno successivo all’ordine.

L’Unione montana delle valli Borbera e Spinti, in collaborazione con la Croce Rossa di Vignole, ha attivato un servizio di consegna della spesa e dei farmaci agli anziani di Borghetto, Grondona, Stazzano e Vignole: info 334 6839670.

A San Cristoforo e Voltaggio la consegna della spesa è affidata ai singoli commercianti, a cui quindi bisogna telefonare.