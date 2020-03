Coronavirus: rinviato il raduno delle Confraternite

OVADA - Non si terrà nella date previste originariamente il raduno delle Confraternite in programma a Ovada il 2 e 3 maggio prossimi. La comunicazione è stata data sul sito creato appositamente per la manifestazione dal Vescovo di Acqui, monsignor Luigi Testore, dal parroco di Ovada, don Maurizio Benzi e dai rappresentanti del Comune, unitamente ai priorati interessati e alle Confraternite presenti nella nostra città. Nel medesimo ambito sono stata individuate due nuove date: 26 e 27 settembre con il programma già comunicato.