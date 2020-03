Verranno evacuate 23 suore missionarie, trasferite tra gli ospedali di Tortona e Omegna

TORTONA - L'emergenza all'interno della Casa Piccole suore missionarie della carità di Don Orione è al vaglio dell'Unità di Crisi e delle autorità cittadine. Si procederà con l'evacuazione, in attesa di conoscere l'esito del tampone che verrà eseguito su tutte le persone presenti nell'Istituto.

E' in atto una riunione tra le autorità, a cui presenziano Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Verde, durante la quale si dovrà decidere come intervenire per affrontare la situazione, e stabilire cosa sia accaduto all'interno della struttura.

Sono ventitrè le suore che verranno trasferite negli ospedali di Tortona e Omegna. Accuserebbero sintomi riconducibili a coronavirus, l'indagine sanitaria è ancora in corso. Non è escluso il temporaneo trasferimento di chi non presenta alcuna sintomatologia per permettere l'opera di decontaminazione.

Verranno anche allestite tende in via Don Sparpaglione, probabilmente permetteranno al personale sanitario che arriva da fuori di riposare.