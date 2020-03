Buzzi Langhi: "Controlli rigidi in città. Chiusi parchi e mercati"

ALESSANDRIA - Il vicesindaco Davide Buzzi Langhi spiega i passi del Comune di Alessandria in ottemperanza al nuovo decreto governativo: "Chiusi i parchi cittadini, almeno quelli che sono recintati. Sospesi anche tutti i mercati. Bisogna fare di tutto per sconfiggere il virus: per questo le forze dell'ordine sono impegnate e determinate nei controlli. Gli alessandrini al momento positivi e ricoverati in ospedale sono 22: 4 di questi si trovano nel reparto di Malattie infettive, 1 in Terapia intensiva. I casi positivi in provincia sono invece 128".