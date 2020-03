Coronavirus: "#AffacciatiAlle18" e "Applauso dal balcone", due iniziative contro la paura

ALESSANDRIA - Entrambi vengono definiti erroneamente "flash-mob", visto che i due appuntamenti del fine settimana hanno una data e uno scopo ben preciso. Quello di riavvicinare le persone in un momento di grande difficoltà per tutta la nazione. E così, con la benedizione dei social - che hanno contribuito alla diffusione delle notizie in merito - e di alcuni testimonial (fra cui la sindaca di Roma, Virginia Raggi), ecco che "#AffacciatiAlle18" e "Applauso dal balcone" possono finalmente diventare realtà. Il primo evento è in programma fra pochi minuti: nell'occasione tutti coloro che aderiranno dovranno uscire dalle quattro mura domestiche (ma non da casa!) per raggiungere il balcone "muniti" di un contagioso spirito di aggregazione. Musica, voglia di cantare e di discutere con i vicini, ci sarà spazio per tutti. Per quanto riguarda l'iniziativa di domani è previsto, a partire da mezzogiorno, un lungo applauso da tributare a tutti coloro che si stanno battendo in prima persona per superare questa grave emergenza sanitaria.