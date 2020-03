Donazione di sangue, domani una giornata per l'ospedale

NOVI LIGURE — Domani a Novi Ligure si terrà un’iniziativa per raccogliere sangue per il centro trasfusionale dell’ospedale San Giacomo. Sabato 14 marzo, dalle 8 alle 12, l’appuntamento è in piazza XX Settembre a Novi, di fronte alla sede della Croce Rossa. «In questo momento di grande emergenza la necessità di sangue aumenta sempre di più», spiegano dalla Cri novese.

Il giorno seguente, 15 marzo, si sarebbe dovuto tenere un prelievo di sangue organizzato dall’Avis di Arquata Scrivia, ma l’evento è stato annullato.