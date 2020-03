L'ospedale di Alessandria cerca personale: i bandi

ALESSANDRIA - L’Azienda ospedaliera di Alessandria cerca personale per l’emergenza Covid. Il link per le informazioni è presente sul sito dell’Azienda Ospedaliera al link https://www.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/Allegati/38844.pdf.

Attraverso il bando si cerca la disponibilità da parte di professionisti in possesso del diploma di laurea in Medicina e chirurgia, con specializzazione in Anestesia e rianimazione, Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza, Infettivologia, Malattie dell’apparto respiratorio, Medicina interna e discipline equipollenti, nonché per professionisti in possesso del diploma di laurea in Medicina e chirurgia e iscrizione al terzo anno e successivi delle suddette scuole di specializzazione, per il successivo conferimento di incarichi libero professionali a termine. È stato inoltre pubblicato l’avviso per la ricerca di Operatori socio sanitari al link https://www.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/Allegati/38801.pdf.