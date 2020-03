Lu e Cuccaro: sindaco e giunta affrontano l'emergenza

LU E CUCCARO - Il sindaco Franco Alessio impegnato in prima linea con la sua Giunta per affrontare l'emergenza coronavirus che, purtroppo, ha toccato pesantemente e dolorosamente anche la sua comunità.

Gli amministratori ormai da giorni sono al lavoro per garantire la massima sicurezza. E' stato attivato il Coc, il Centro operativo per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il primo cittadino ha anche disposto, ovviamente oltre ai nuovi dispositivi imposti dal Governo con il Decreto Ministeriale, la chiusura di tutte le aree pubbliche del comune. Si sta anche valutando la possibilità di procedere alla sanificazione del territorio come sta avvenendo in altri centri.

Si rivolge ai suoi cittadini: "Ci troviamo a fronteggiare giorni complicati, occorre usare buon senso e rispettare scrupolosamente le indicazioni sanitarie disposte dalla legge, ed è questo il criterio col quale ci stiamo impegnando per la salvaguardia e la tutela della salute di tutti. Stiamo monitorando la situazione ora dopo ora. Nella nostra comunità si è presentato un caso di positività che, associato a patologie pregresse, ha portato al decesso, ad oggi risulta una persona ricoverata e altre quattro in quarantena. Sarà l'Asl a prendere contatti con coloro che potrebbero essere maggiormente esposti al contagio.

Persone sole o anziane impossibilitate ad uscire possono fare riferimento a Paola Amede (località Lu) al numero 366.1419998 per la consegna dei farmaci o altri fabbisogni primari, e a Irene Gulmini (località Cuccaro) ai numeri 0131-771051 oppure 331.7136069 per la consegna dei generi alimentari.

Considerato il rischio epidemiologico gli uffici comunali, salvo diverse disposizioni, resteranno chiusi al pubblico fino al 17 marzo. Rivolgersi, per le sole urgenze (esempio atti dello stato civile) ai seguenti contatti dal lunedì al venerdì: info@comune.cuccaromonferrato.al.it, oppure ai numeri 0131-771928 oppure 340.7201020 dalle 9 alle 18".

Comunicato perentorio dell'Unità di crisi del Comune: "Coloro che sono venuti a contatto con persone potenzialmente contagiate, per accedere nei locali pubblici devono indossare idonei dispositivi di protezione (mascherine e guanti), oltre a limitare gli spostamenti allo stretto necessario".