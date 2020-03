Un elenco di chi fa consegne a domicilio a Casale

CASALE - Sale a 45 il numero dei contagiati del Casalese. Non ci sono tuttavia nuovi decessi. Il Comune da domani alle 16 metterà a disposizione al link www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-mappa una form per localizzare tutte le attività che offrono il servizio di consegna a domicilio di cibi e prodotti.

Per le attività che volessero aggiungersi è necessario compilare il form al link http://www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-form.