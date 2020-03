Casale cerca volontari per la spesa ad anziani e immunodepressi

CASALE - Ha preso il via oggi, lunedì 16 marzo, il servizio di spesa e farmaci a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepressi organizzato dal Comitato di Casale Monferrato della Croce Rossa Italiana. Un servizio che va ad aggiungersi a quello già attivato il 9 marzo in collaborazione con il Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile e dedicato alle persone in quarantena o affetti da sintomatologia da infezione respiratoria.

«Per dar ancora più impulso all’iniziativa – hanno spiegato il sindaco Riboldi e il coordinatore della Protezione Civile Enzo Amich – abbiamo bisogno di volontari che, al bisogno, acquistino i prodotti richiesti da chi usufruisce di questo importante servizio. Per evitare inutili esposizioni, a chi darà la propria disponibilità non chiederemo di andare apposta a fare la spesa (che sarà comunque pagata da chi usufruisce del servizio nelle modalità indicate), ma di rendersi disponibili a fare gli acquisti durante la loro normale spesa. Sarà poi cura della Croce Rossa e della Protezione Civile recuperare i prodotti e distribuirli direttamente ai richiedenti».

Per dare la propria disponibilità è possibile contattare l’Urp – Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casale Monferrato ai numeri 0142 444339 o 0142 444356 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e lasciare il proprio nominativo e recapito telefonico, per essere inserito in un gruppo Whatsapp.

Chi volesse invece usufruire del servizio di consegna di spesa e farmaci a domicilio può telefonare alla Croce Rossa allo 0142 452258 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.