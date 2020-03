Coronavirus, negativo il caso sospetto in municipio

NOVI LIGURE — È negativa la dipendente comunale di Novi Ligure che nei giorni scorsi aveva accusato sintomi compatibili con quelli del coronavirus. L’analisi con il tampone ha fortunatamente escluso il contagio. Intanto è stata completata la sanificazione, disposta a scopo precauzionale, degli uffici comunali di Palazzo Dellepiane e della sede della polizia municipale nell’ex caserma Giorgi.

Il sindaco, Gian Paolo Cabella, coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli operatori sanitari che in questo difficile momento stanno svolgendo un lavoro straordinario e di estrema importanza per la salute dei cittadini, nonché i tantissimi donatori che hanno risposto in maniera massiccia ed esemplare al pubblico prelievo di sangue che si è tenuto in piazza XX Settembre durante lo scorso fine settimana.