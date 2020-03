A Casale prosegue la sanificazione

CASALE - Prosegue a Casale la sanificazione con interventi mirati della Cosmo in accordo con il Comune. Dopo gli interventi avviati la scorsa settimana che hanno interessato strade, panchine e luoghi di passaggio, ora ci si concentra sui contenitori dei rifiuti.

«Per circoscrivere e contenere la diffusione del Covid-19 – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e il presidente di Cosmo Guido Gabotto – stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili, con un impegno continuo e attento per il bene della città e del territorio. Già oggi, martedì 17 marzo, ha preso il via il lavaggio straordinario di tutte le strade e vie in cui è possibile transitare con la lavastrade, comprese le frazioni; per passare, da domani, alla sanificazione dei coperchi dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti esposti sulle strade pubbliche (anche di privati) e la sanificazione dei cestini dislocati sull’intero territorio comunale durante lo svuotamento e cambio dei sacchetti».

E per concludere l’appello del sindaco Riboldi: «In questi giorni lo sforzo del Comune, delle aziende partecipate, dei sanitari e della popolazione è massimo: invito tutti, ringraziando di cuore uno a uno, a proseguire con la determinazione dimostrata fino ad oggi. Ai cittadini, in particolare, chiedo ancora una volta di continuare a seguire le norme per il contenimento del virus: non uscite di casa e vedrete che andrà tutto bene!».