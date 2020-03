Coronavirus: lavaggio approfondito anche nel centro storico

OVADA - Più passaggi della macchina spazzatrice. Ulteriore attenzione anche sul centro storico, nelle aree di norma interessate solo dallo spazzamento manuale. Il provvedimento è stato comunicato ufficialmente ieri dal sindaco di Ovada, Paolo Lantero, in relazione all'attuale emergenza legata al Coronavirus. “La spazzatrice – ha spiegato – opererà con acqua di lavaggio”. La risposta indiretta è arrivata a chi nei giorni scorsi ha chiesto a gran voce l'utilizzo di appositi disinfettanti. Lantero ha fatto riferimento alle indicazioni impartite da Arpa e alle parole spese dall'assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati che aveva invitato i sindaci a non utilizzare ipoclorito di sodio (componente della candeggina) . Possibile che però siano varati interventi particolari in aree particolari della città. Attenzione massima a panchine, pensiline e aree in prossimità dei supermercati nelle quali, pur in presenza delle attuali restrizioni alla circolazione delle persone, potrebbero formarsi gruppi di persone.