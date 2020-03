Alessandria, lo stop fino al 4 aprile

ALESSANDRIA - Dopo le disposizioni delle autorità governative e sanitarie, la raccomandazione dei medici sportivi e l'accordo tra Lega Pro e Assocalciatori per fermare tutta l'attività fino al 3 aprile, l'Alessandria calcio ha comunicato che la ripresa della preparazione sarà sabato 4 aprile, alle 15, alla Michelin.

Un nuovo spostamento, a tutela della salute di tutte le persone del club grigio: in questi giorni sono molti i messaggi video, dei giocatori e del presidente, con l'invito a restare a casa. E, anche, per il sostegno alla raccolta di fondi di Fondazione Cral e SolidAl per gli ospedali della provincia, ribadita anche in un filmato da Umberto Eusepi, che mostra un cartello con i dati per effettuare i versamenti.