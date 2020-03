"Ci sono troppi pensionati in giro"

ALESSANDRIA - Pubblichiamo una lettera inviataci da un lettore: "Ogni giorno - scrive - da quando è stata dichiarata l'emergenza sanitaria, è possibile vedere sugli autobus cittadini, e per le strade/piazze alessandrine, decine di pensionati che, non avendo di meglio da fare, continuano a vagare senza meta per la città. In questo periodo è doveroso sottolineare il problema affinché qualcuno intervenga. Molti di loro si portano appresso un carrellino per far vedere che fanno la spesa, ma non si vogliono rendere conto che così facendo non sono furbi, ma dei potenziali diffusori di virus. Spero che qualcuno, leggendo queste righe, si muova per fare dei controlli più intensi anche sui bus di linea".