Prevident: a Belforte servizi solo su appuntamento

BELFORTE MONFERRATO - Sono attive già da qualche giorno le misure adottate dalla Clinica dentale "Prevident" Studio Associato che, per fare fronte all'emergenza nazionale legata alla diffusione del "coronavirus", ha deciso di limitare l'attività quotidiana prevista presso la galleria del centro commerciale Bennet di Belforte Monferrato. "A seguito ordinanza ministeriale Prevident riceverà solo in base agli appuntamenti per le prestazioni consentite e le urgenze - si legge nella nota diffusa dall'azienda e firmata dai dottori Gianni Valeri, Daniele e Gaetano Catania -. La società informa inoltre che applica con la massima attenzione tutti i protocolli di igienizzazione e di pulizia degli spazi comuni, oltre ad osservare severi protocolli di sterilizzazione di strumenti e riuniti, oltre ad essere dotati di ricambio aerazione". Gli appuntamenti verranno fissati in modo distanziato, cosicché i pazienti non debbano incontrarsi in sala d'attesa. Per ogni necessità lo studio resta disponibile al seguente numero di telefono (0143.833549) anche a fronte della forma di smart working, per tutelare personale e pazienti, che viene promossa