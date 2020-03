Sono 24 i casi positivi, in ospedale

CASTELNUOVO SCRIVIA - L'aggiornamento lo dà il sindaco, Gianni Tagliani, riportando dettagliatamente i dati forniti dall'Asl, "ad oggi 24 casi positivi al covid-19, ospedalizzati, e 19 in isolamento fiduciario". Fra i quali c'è anche il primo cittadino, per sua ammissione, "con mia mamma, perché mio padre è ricoverato. Non sono solito parlare di vicende personali e cito il mio caso - ci tiene a precisare Tagliani - per evitare notizie messe a caso sui social".

Doverosa puntualizzazione in tempi in cui non vedere una persona rischia di essere associato al contagio."Dobbiamo restare a casa il più possibile e ridurre al minimo le uscite per la spesa, che si può fare anche una sola volta alla settimana. C'è la Protezione Civile, ci sono commercianti volenterosi e ci sono ragazzi e ragazze del paese disponibili ad assistere chi, senza parenti o amici, ha necessità di fare acquisti".