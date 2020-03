Lu e Cuccaro: iniziata l’opera di sanificazione delle strade

È iniziata la sanificazione delle strade e degli spazi comuni nel comune di Lu e Cuccaro Monferrato. Questa sera, avute le indicazioni di Arpa e Regione, l’Amministrazione ha dato il via al primo intervento fattivo dopo i contagi, e la morte di una delle contagiate, della scorsa settimana. Interventi che non peseranno sul bilancio dell’Amministrazione grazie all’intervento del volontariato. In prima linea contro l’emergenza coronavirus sono il sindaco, Franco Alessio, il suo vice, Luca Scarrone, e tutta la giunta.