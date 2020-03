Serravalle, salgono a cinque le persone in quarantena

SERRAVALLE SCRIVIA — Salgono a cinque gli abitanti di Serravalle Scrivia in quarantena domiciliaria per il sospetto di coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Alberto Carbone dopo aver ricevuto la nota ufficiale dell'Asl. «Ricordo che si tratta di persone sottoposte a provvedimento di isolamento domiciliare fiduciario con scadenza dello stesso. Esorto la cittadinanza al rigoroso rispetto delle disposizioni indicate dal Governo al fine di evitare l'inasprimento delle stesse con sanzioni a carico dei trasgressori. L'uscita di casa deve essere assolutamente determinata da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute», ha detto Carbone.