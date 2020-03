Dal sindaco Barbero un appello all'unità dei valenzani

VALENZA - Ieri sera il sindaco di Valenza Gianluca Barbero ha diffuso un video messaggio di aggiornamento. Il primo cittadino ribadisce la difficoltà a fornire «numeri e certezze matematiche» e commenta il video di Inthestreet.it, definito come la ricerca di 5 minuti di celebrità: «Non mi sembra una metodologia utile costruire discredito sulle forze di polizia che stanno facendo il massimo che possono fare. Non si riduca un problema complesso come il coronavirus a una cicca di sigaretta. Siamo forti, siamo uniti e andremo lontano».