Fondazioni Cra e Solidal: “grazie per le donazioni”

ALESSANDRIA – La Provincia si unisce all’appello alla solidarietà lanciato nei giorni scorsi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Fondazione Solidal Onlus che hanno avviato una campagna di raccolta fondi per gli ospedali di tutto il territorio che fanno capo ad Aso e Asl, impegnati per affrontare l’emergenza sanitaria da coronavirus.

Il presidente Gianfranco Baldi ha inviato una comunicazione ai sindaci dei 188 comuni della provincia affinché invitino tutti i loro concittadini a partecipare, in base alle rispettive disponibilità, alla raccolta fondi promossa dalle due fondazioni, ricordando che il contributo, anche modesto, di ciascuno, può permettere di raggiungere cifre ragguardevoli per l’acquisto di materiale sanitario fondamentale per salvare vite umane. L’appello è stato rivolto anche alle municipalizzate affinché indirizzino in beneficenza i fondi destinati a eventi che, al momento, non sarà possibile organizzare per motivi di sicurezza.

“Un grazie sincero al presidente della Provincia – ha dichiarato il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il notaio Luciano Mariano – che ha colto pienamente il significato del nostro appello estendendolo a tutto il territorio alessandrino. Da parte nostra, ci siamo messi a disposizione degli ospedali del territorio non appena abbiamo compreso la gravità della situazione stanziando una cifra particolarmente ingente, ma le risorse non sono sufficienti per far fronte a questa emergenza e abbiamo deciso, d’accordo con la Fondazione Solidal che è una onlus, di coinvolgere tutte le forze attive della provincia per sostenere il personale e le strutture sanitarie in questa durissima battaglia”.

“Sono grato al presidente Baldi – afferma Antonio Maconi, presidente di Solidal Onlus – per l’iniziativa che ha assunto e mi auguro che il suo appello venga accolto da tutti i cittadini e seguito da altre forze sociali ed economiche che hanno a cuore il benessere della nostra popolazione. E’ il nostro contributo a chi, quotidianamente, lavora in prima linea e a chi combatte con tutte le sue forze il virus”.

Anche Confindustria Alessandria ha voluto partecipare in prima persona all’iniziativa che sostiene l’assistenza sanitaria provinciale, impegnandosi a segnalarla alle numerose aziende del territorio. “Ringrazio sentitamente Confindustria per l’attivo appoggio che sta dimostrando nei confronti della campagna – dichiara Luciano Mariano – perché solo unendo le forze di tutti sarà possibile sconfiggere con successo covid-19”.

“Una crisi che si dimostra quindi anche un’occasione di unione tra le diverse realtà del territorio - sottolinea Antonio Maconi – e siamo certi che anche Confindustria e tutti i loro associati faranno la loro parte”.

È possibile donare tramite la Fondazione Solidal Onlus, con bonifico bancario intestato a

PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19

IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537

Le donazioni effettuate alla Fondazione Solidal Onlus godono di benefici fiscali: https://www.fondazionesolidal.it/benefici-fiscali/

Le donazioni effettuate dalle aziende potranno godere della deducibilità integrale dal reddito di impresa.