Storia d'amore oltre l'emergenza

OVADA - OVADA - Lui ovadese, lei originaria degli urali. Hanno celebrato il loro matrimonio con rito civile nella giornata di ieri in Comune. Sono Giancarlo Mongiardini e Natalia Osintseva. La cerimonia, alla presenza del sindaco Paolo Lantero, si è svolta mantenendo le dovute distanze di sicurezza. Testimoni della coppia Luciana di Stefano e Cinzia Robbiano. “L'amore abbatte i confini - ha dichiarato la sposa -Può fare miracoli quando ci sono ostacoli e insicurezze. Ne ho dovuto affrontare per poter essere qui in Italia al momento giusto”. Natalia è arrivata in Italia da Salda, “un paese – aggiunge dove vivono persone con forte volontà e un cuore grande Il destino ha voluto che ci incontrassimo. Abbiamo molto in comune, sono molto felice di entrare a far parte della vostra comunità”.