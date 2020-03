Valenza: nessuna nuova vittima, aumentano i contagi

VALENZA - Nessuna nuova vittima nel Valenzano ma qualche contagio in più (rispetto alla quarantina annunciata 24 ore prima) sì. È questo, in estrema sintesi, il riassunto del messaggio alla cittadinanza diffuso ieri in serata dal sindaco di Valenza Gianluca Barbero.

«Ci aspetta un fine settimana ancora molto difficile ma tutto quanto messo in campo fino ad ora è servito a mettere a disposizione risorse ancora maggiori. Una intera struttura come il "città di Alessandria" interverrà a sostegno della sanità pubblica con una immediata operatività che darà aiuto e sollievo a tutte le strutture operanti sul territorio. Nelle ultime ore molti mi hanno manifestato la loro disponibilità a dare una mano. Io li ringrazio perché sono per me un vero raggio di sole in queste giornate grigie, ma i servizi attivi e cioè la consegna dei farmaci e dei generi alimentari, prevedono possibili contatti con quarantenati, per cui solo la Croce Rossa è la Protezione Civile, all'interno dei protocolli del Coc (comando operativo comunale), possono operare coperti dalle dovute assicurazioni. Contattate le associazioni di volontariato e troverete il modo più adatto alla vostra collaborazione. Continuiamo a lottare tutti insieme contro "stupidovirus" e mettendo insieme le nostre energie riusciremo a vedere la fine di tutto questo. I nostri comportamenti individuali, il nostro appoggio al sistema sanitario, persino il nostro crederci o meno possono aiutare chi opera a rischio della propria salute e quella dei propri cari ad ottenere il risultato che tutti auspichiamo. Buona serata a tutti e ancora più determinati domattina. Insieme. Stai a casa!».