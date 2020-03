Nel Casalese 4 nuove vittime. 14 dall'inizio dell'emergenza

CASALE - Sale purtroppo a 14 il numero dei morti per coronavirus nel Casalese. 4 nuovi decessi si sono registrati solo oggi. I contagiati sono 86.

Il sindaco Federico Riboldi si appella ancora una volta ai cittadini: "Restate a casa, uscite solo in caso di estrema necessità".

Tema mascherine. Dopo la distribuzione sul territorio inizia domenica quella a anziani over 65, malati cronici e commercianti.

Tema beneficenza. Si sono superati i 200mila euro. Li si sta già spendendo per presidi sanitari e apparecchiatura medica.