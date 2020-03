Amag: donati tre ventilatori polmonari all’Azienda Ospedaliera

ALESSANDRIA - Tre ventilatori polmonari di ultima generazione, per emergenza e da trasporto extra ospedaliero, per una cifra complessiva superiore ai 45 mila euro: questo è il contributo del Gruppo Amag all’Azienda Ospedaliera per far fronte all’emergenza coronavirus. Lo annuncia Paolo Arrobbio, presidente della multiutility alessandrina, sottolineando che “Amag deve fare pienamente la sua parte di azienda del territorio, con radici e cuore nell’alessandrino, e non può non essere a sostegno della comunità locale, duramente colpita dall’emergenza coronavirus”.

“Inizialmente avevamo pensato ad un’offerta in denaro, unendoci all’iniziativa della Fondazione Solidal, ma appena ho letto sui giornali di una specifica esigenza ci siamo sentiti in dovere di intervenire direttamente – spiega Arrobbio - Così ho contattato il dottor Centini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, dopo aver colloquiato con i suoi collaboratori, e insieme abbiamo individuato come miglior contributo possibile, di fronte all’emergenza Coronavirus, l’acquisto immediato da parte del nostro Gruppo di tre ventilatori polmonari di ultima generazione, per emergenza e da trasporto extra ospedaliero. L’ordine è già partito, e la consegna ci è stata promessa entro la fine del mese di marzo: anche perché, con la situazione che stiamo vivendo, non c’è un minuto da perdere. Con questa decisione credo di aver dato interpretato la volontà di tutto il consiglio di amministrazione, e di tutti i dipendenti del Gruppo Amag”.

Dopouna valutazione supportata da esperti e condivisa, la scelta è caduta su un ventilatore polmonare controllato a microprocessori, utilizzabile sia in ventilazione invasiva che in ventilazione non invasiva, con pazienti adulti e pediatrici. Le tre unità saranno consegnate a breve direttamente all’Azienda Ospedaliera, per diventare immediatamente operative e utilizzabili, per una cifra complessiva superiore ai 45 mila euro.