Caritas: riaprono le docce

ALESSANDRIA - Dopo una prima pausa del servizio docce, resa necessaria dalle direttive emanate per arginare la diffusione del coronavirus, gli spazi tornano in questi giorni ad essere aperti a chi vive in una situazione di fragilità estrema, seguito dal Centro di Ascolto Caritas.

Nelle giornate di sospensione del servizio, la struttura, che si trova all'interno del cortile in via delle Orfanelle 25 ed è dotata di 2 box doccia e di lavatrice ed asciugatrice, è stata adeguatamente igienizzate e sono state prese tutte le precauzioni necessarie alla tutela della salute degli operatori e delle persone che accederanno al servizio. A coloro che usufruiranno del servizio docce verrà consegnato un kit nuovo con biancheria intima e calze.

Continua, grazie anche al sostegno ricevuto dalla cittadinanza, la somministrazione dei pasti "da asporto" alla Mensa Tavola Amica, con possibilità di consumo nella tensostruttura allestita nel cortile di via delle Orfanelle, e la consegna alle famiglie dei pacchi alimentari. In questi giorni di emergenza sono stati offerti, quotidianamente, circa 80 pasti "da asporto" e, nell'arco della settimana, circa 100 confezioni di alimenti freschi alle famiglie (contenenti pane, latte, verdure, frutta, ecc.).