Ozzano dice addio ad Aldo Pattarino, vittima del coronavirus

OZZANO - Il coronavirus se l'è portato via nei giorni scorsi l'81enne Aldo Pattarino, di Ozzano. La sua scomparsa per il covid-19 è la prima del paese monferrino. Un lutto che ha colpito l'intera comunità, che ha deciso di rinviare lo show previsto per domani pomeriggio, con tre dj che, ognuno da casa sua, avrebbero diffuso per le vie del paese musica da discoteca.

Pattarino, padre del gestore del 36 bar al Lavello, lascia la moglie Delma. I funerali, in forma strettamente riservata per effetto delle disposizioni contro la diffusione del coronavirus, si sono tenuti oggi.