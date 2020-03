Valpolcevera: attesa per il varo della campata sopra l'Acqui-Genova

GENOVA - È previsto per domani mattina il varo della maxi-campata da 100 metri che andrà a comporre il nuovo viadotto della Valpolcevera, a Genova. Nonostante l'emergenza nazionale legata alla diffusione del "coronavirus", dalla Regione Liguria contano di terminare il progetto entro la primavera. Il ponte sull'autostrada A10, che sorgerà sulle ceneri dell'ex "Morandi", passerà anche sopra le linee ferroviarie - "Bastioni" e "Sommergibile" - in cui transitano i convogli che circolano quotidianamente fra il capoluogo ligure, Busalla e Acqui Terme. Per questo motivo fino al 27 marzo la circolazione dei treni è stata interrotta e anche i pendolari del Basso Piemonte possono raggiungere Genova usufruendo dei pullman di Trenitalia che collegano le stazioni di Campo Ligure, Borzoli e il centro storico della città. Nella giornata di oggi, sabato 21 marzo, l'impalcato sarà messo in assetto in vista del varo vero e proprio, in programma domani con l'ausilio degli strand-jack che permettono di portare la struttura in quota a un’altezza di 40 metri e a una velocità di circa 5 metri al secondo.