Vendeva mascherine irregolari. 'Sanitaria' di Casale nei guai

CASALE - Quindici euro l'una. Tanto costavano le mascherine commercializzate in un negozio di articoli sanitari di Casale sequestrate dalla Guardia di Finanza di Casale. 74 esemplari realizzati su misura in cotone "pelle d'uovo" che il negozio vendeva su prenotazione. Peccato che non fossero conformi ai regolamenti e ai requisiti di conformità.

Le mascherine sono state sequestrate, mentre il titolare del negozio risponderà della condotta prevista e punita dall’art. 14 del D.Lgs. 04/12/1992, n.475 così come modificato dal D.Lgs. del 19/02/2019, n. 17 per il quale è prevista la pena dell’arresto sino a sei mesi o dell’ammenda da 10mila a 16mila euro, trattandosi di reato di natura contravvenzionale.