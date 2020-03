Cosenza: "Le nostre maglie in aiuto agli ospedali"

ALESSANDRIA - Era il 16 febbraio, oltre un mese fa, l'ultima volta dei Grigi al Moccagatta, contro il Lecco. Ciccio Cosenza segna il gol dell'1-0: la maglia indossata quel giorno ha deciso di metterla all'asta, su ebay, insieme a quelle di altri colleghi che il difensore dell'Alessandria sta raccogliendo in tutta Italia. "In questo momento il nostro pensiero, ma soprattutto il nostro aiuto concreto deve andare agli ospedali e a tutti i dottori infermieri, angeli che ci assistono".

Possibile destinare il ricavato a nosocomi di tutta la nazione, tutti in prima linea, con il personale che, anche se allo stremo, resiste. Anche altri giocatori dei Grigi hanno già aderito: Giuseppe Prestia, Raffaele Celia, Umberto Eusepi. Si sono uniti alcuni ex compagni e avversari della lunga carriera del centarle che, in questi giorni, si è segnalato anche per il messaggio a muso duro contro chi, nonostante le ordinanze, ha continuato a non rispettare i divieti.

Cosenza è presidente dell'associazione onlus "Un'azione per un sorriso" che, in questi anni, ha promosso molte iniziative benefiche.