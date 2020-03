La campagna di emergenza contro il Covid-19: il sostegno dei donatori

ALESSANDRIA - A una settimana dall’avvio della raccolta fondi promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione SolidAl, sono già 815 i donatori che hanno voluto far sentire la loro vicinanza agli ospedali della provincia.

“Ci tengo a ringraziare davvero di cuore i numerosi cittadini che fino ad oggi hanno sposato la nostra causa a favore delle strutture sanitarie del territorio – dichiara Luciano Mariano, presidente della Fondazione Cral – dimostrando tanta generosità in questo momento così difficile per tutti. Si tratta di un gesto di fiducia e collaborazione che ci rende ancora più uniti e forti nel superare l’emergenza”.

La campagna a favore dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e dell’Azienda Sanitaria Locale ha creato una rete solidale tra grandi imprenditori, associazioni, negozianti, sportivi, istituzioni e gente comune, tutti in contatto sotto lo slogan #fermiamoloinsieme. A questo scopo le due Fondazioni hanno già devoluto 100 mila euro per l’acquisto di dispositivi idonei per la protezione degli operatori sanitari, come mascherine, guanti e visor, e di macchinari specifici quali respiratori e caschi Cpap per i pazienti più gravemente colpiti dal coronavirus e che necessitano di cure urgenti.

“I piccoli e grandi gesti di aiuto che ci sono giunti in questi giorni – ricorda il presidente della Fondazione SolidAl Antonio Maconi – e che ci hanno permesso di compiere i primi passi concreti a supporto delle terapie intensive e sub-intensive di tutti gli ospedali della Provincia nonché di salvaguardare i professionisti dalla diffusione del virus, testimoniano il grande cuore di questo territorio. Ogni contributo infatti è fondamentale in questo momento, anche quello di chi ci sta sostenendo sui social con video-messaggi e canzoni di speranza a cui voglio dire il mio grazie”.

La riconoscenza delle Fondazioni e di tutta la comunità va poi a quelle realtà che oltre ad aver donato si sono rese parte attiva della campagna di raccolta fondi invitando tutti i propri associati e contatti ad aderire, in particolare Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Cia e il Centro Servizi Volontariato Alessandria. A questi si aggiungono infine i gesti di solidarietà dei piccoli gruppi culturali, musicali e associazioni che hanno deciso di devolvere ad esempio parte degli incassi di eventi e l’appoggio di Società Sportive come l’Alessandria Calcio e l'Hsl Derthona.

Tutti coloro che vogliono aderire alla campagna di raccolta fondi e aiutare il proprio ospedale possono donare in piena serenità attraverso un bonifico intestato a:

PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19

IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537

oppure sul sito della Fondazione SolidAl attraverso il circuito PayPal.