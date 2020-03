Odalengo: la scomparsa di Mauro Boggero

ODALENGO GRANDE - È mancato nella notte tra sabato e domenica all'Hospice di Casale il consigliere comunale di Odalengo Grande Mauro Boggero. È stato il sindaco Fabio Olivero a darne ufficialmente l'annuncio questa mattina.

Boggero, 61enne agricoltore, era molto ben voluto in paese: «La qualifica di Consigliere Comunale era estremamente riduttiva rispetto al ruolo che la figura di Mauro rappresentava per il nostro Comune e la nostra Comunità. Mauro era tante cose… ma soprattutto era una persona che aveva un grande e prezioso dono… aveva la capacità, con la sua allegria e la sua voglia di vivere, di migliorare la giornata delle persone che incontrava… Purtroppo da oggi la nostra vita sarà un po’ più triste e molti momenti di felicità che avremmo potuto vivere sono volati via con Mauro…» dice Olivero.