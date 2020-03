"Aiutiamo chi ci aiuta" In arrivo 5 mila mascherine

OVADA - Ha prodotto l'acquisto di 5000 mascherina la prima settimana della raccolta fondi avviata dai Comuni dell'Ovadese in collaborazione con il Consorzio Servizi Sociali. L'iniziativa è partita qualche giorno fa con lo slogan “Aiutiamo chi ci aiuta”. “Al momento si sono raccolti 8.450 euro – spiegano dal comune di Ovada – Le adesioni sono state moltissime, alcune particolarmente generose da parte di aziende locali”. Le mascherine saranno messe a disposizione in ogni comune, dei medici, dei volontari della Protezione Civile e della Croce Verde, oltre che di tutti gli addetti che sono in prima linea nella gestione dell'emergenza e di che di coloro che ne avranno necessità. “L'obiettivo è quello di non lasciare nessuno senza protezione”.L'iniziativa prosegue. La donazione si potrà fare tramite bonifico intestato a Consorzio Servizi Sociali.

IBAN IT 78 H 03268 48450 0B2863497850

Causale: emergenza Covid19 Ovada