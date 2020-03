Oltre 700 mascherine in dono ai comuni di Ovada e Silvano

OVADA - Sono state consegnate nei giorni scorsi le oltre 700 mascherine provenienti dalla Cina e donate ai comuni di Silvano d'Orba (500) e Ovada (250, di cui una settantina destinate al personale medico dell'ospedale in quanto "FFP2 Antivirus"). E' questo il bel gesto compiuto nei giorni scorsi da Yang Feng, l'imprenditrice cinese che da circa vent'anni risiede in Italia. «Ho fatto questo gesto con piacere – ha dichiarato –. Per me l'Italia è come una seconda casa». Dalle due amministrazioni comunali è arrivato un sentito ringraziamento per il bel gesto. L'articolo completo è disponibile su "Il Piccolo" in edicola da oggi, martedì 24 marzo.