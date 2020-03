A Ozzano risuonano ogni giorno anche gli inni stranieri

OZZANO - A partire da oggi si arricchisce l'iniziativa che, a Ozzano Monferrato, coinvolge tre dj che dalle loro finestre di casa, alle 18.30 di ogni giorno, in accordo con il Comune, diffondono l'inno di Mameli.

Paolo Lucariello - Doctorvoice (da Ozzano Alto), Luca Morano - Morry J (dal Lavello) e Gianluca Mortara - J Luca (dal Chiappo), dopo l'inno d'Italia, saranno di supporto morale anche alle comunità di stranieri che compongono il paese, affinché tutta la cittadinanza si senta unita in un periodo così difficile come questo, caratterizzato dalle limitazioni agli spostamenti per effetto delle misure adottate in tutt'Italia a contrasto del coronavirus.

Quindi spazio a rotazione anche all'inno albanese, a quello rumeno... tutti i giorni.