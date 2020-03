Dalla "Mano di Stella" un aiuto anche ai medici in prima linea

CASALE - Aggiornamenti dalla onlus "La Mano di Stella" che da tempo è impegnata in un'attività di raccolta fondi in favore dell'acquisto di materiale destinato al punto nascite dell'ospedale di Casale e per sostenere i genitori malati genetici nel loro percorso di diagnosi pre-impianto.

"Con i fondi raccolti dalle donazioni dei sostenitori e con la raccolta tappi abbiamo potuto finalmente comprare per il Santo Spirito un saturimetro neonatale e una scorta di gel igienizzante (1000 euro di valore complessivo)" spiega entusiasta Cindy Barrot, la mamma di Stella.

Inoltre, la settimana scorsa è stata consegnata alla Protezione Civile una scorta di gel igienizzante, ieri analoga fornitura è stata consegnata allo studio medico Medicare di Corso Valentino, a sostegno dell'attività dei medici di base.